Курсовая работа/теоретическая часть

Оформление работы строго по методичке, вариант работы 4 Срок до13.03
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Требуется написать курсовую работу на тему - "Психологическое сопровождение одарённых детей в образовательном пространстве ДОУ." (только теоретическая часть)
I глава "Теоретические основы одарённости"
II глава "Экспериментальная часть"
Курсовая работа должна состоять из 24-26 страниц. 14 шрифт,1,5 интервал . Актуальность пишется больше половины страницы.
Бюджет - не более 500 рублей, т.к. требуется только текст и подобная тема уже проскакивала на веблансере.
От себя: впарить первую попавшуюся с инета работу не получится -> карается отрицательным отзывом и неоплатой.
Предложения в приват или на почту: [email protected] - в аську не писать!
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