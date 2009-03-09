Курсовая работа/теоретическая часть

Требуется написать курсовую работу на тему - "Психологическое сопровождение одарённых детей в образовательном пространстве ДОУ." (только теоретическая часть)

I глава "Теоретические основы одарённости"

II глава "Экспериментальная часть"

Курсовая работа должна состоять из 24-26 страниц. 14 шрифт,1,5 интервал . Актуальность пишется больше половины страницы.

Бюджет - не более 500 рублей, т.к. требуется только текст и подобная тема уже проскакивала на веблансере.

От себя: впарить первую попавшуюся с инета работу не получится -> карается отрицательным отзывом и неоплатой.

Предложения в приват или на почту: [email protected] - в аську не писать!