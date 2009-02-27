Составить описание программы на английском

$50
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт5 заявок176 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Что имеется: игра, написанная на Java(по сети клиенты играют в крестики нолики через сервер)

Что требуется:

Также на каждую процедуру написать краткий комментарий в самой программе.

Сроки: Все должно быть готово до 27/02/09

Оплата: Договорная через WebMoney

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15 лет назад
lwauy
36 летИзраиль
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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