Второй раз обратился к Константину с просьбой доработать написанную им программу. Как всегда было приятно сотрудничать! Он внимательно отнесся ко всем замечаниям, постоянно был на связи и сделал все очень быстро. Надеюсь на продолжения сотрудничества в будущем :)