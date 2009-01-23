lwauy

Илья Семенов lwauy

 
36 летИзраиль/Тель-Авив
15 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
ModernStoic
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
$63
10 баллов
5 лет назад
Простейшая симуляция сети маршрутизаторов
Благодарю за положительный отзыв!!!
Было приятно работать! Понимающий и приятный в общении исполнитель. Сделал все качественно и недорого. Советую всем!
Ответный отзыв
ModernStoic
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
$31
10 баллов
5 лет назад
Приватный проект для ModernStoic
Благодарю за положительный отзыв!!!
Второй раз обратился к Константину с просьбой доработать написанную им программу. Как всегда было приятно сотрудничать! Он внимательно отнесся ко всем замечаниям, постоянно был на связи и сделал все очень быстро. Надеюсь на продолжения сотрудничества в будущем :)
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laykon
41 годАрмения
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$30
10 баллов
5 лет назад
Курсовая работа: сетевая игра на Java
:)
Было очень приятно работать с таким профессионалом! Сделал все отлично и даже быстрее, чем это вообще возможно. Всем очень советую
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