Доработка программы по договору №3200
- $30Прочее1 исполнительЗавершен15 лет назад
Нужно написать программу для симуляции маршрутизатора на C/C++. Маршрутизатор при старте берет данные о его соседях из файла конфигурации (данные о структуре файла и другие подробности я напишу при заказе). Затем каждые 20-40 секунд он ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $50
Что имеется: игра, написанная на Java(по сети клиенты играют в крестики нолики через сервер) Что требуется: Также на каждую процедуру написать краткий комментарий в самой программе. Сроки: Все должно быть готово до 27/02/09 Оплата: Договорная через WebMoney Пишите свои ...Рефераты, Курсовые и Дипломы5 заявокЗакрыт15 лет назад
Срочно нужно написать простую сетевую игру на Java (к примеру, крестики-нолики) . Можно даже текстовую. Два игрока связываются между собой через сервер. Срок выполнения до 27-го. Оставляйте контактные данные. Об оплате договоримся. Плачу через веб-мани/PAYPALРефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен15 лет назад