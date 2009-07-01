Простейшая симуляция сети маршрутизаторов

Нужно написать программу для симуляции маршрутизатора на C/C++. Маршрутизатор при старте берет данные о его соседях из файла конфигурации (данные о структуре файла и другие подробности я напишу при заказе). Затем каждые 20-40 секунд он рассылает свою таблицу маршрутизации всем соседям. Также маршрутизатор получает таблицы от своих соседей и обновляет свою таблицу. Если сосед не посылает таблицу 60 секунд, его надо удалить. Маршрутизация производится по алгоритму Distance Vector(наш протокол имитирует RIP). Маршрутизаторы обмениваются сообщениями по протоколу UDP.