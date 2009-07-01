Простейшая симуляция сети маршрутизаторов

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Завершен6 заявок256 просмотров

Нужно написать программу для симуляции маршрутизатора на C/C++. Маршрутизатор при старте берет данные о его соседях из файла конфигурации (данные о структуре файла и другие подробности я напишу при заказе). Затем каждые 20-40 секунд он рассылает свою таблицу маршрутизации всем соседям. Также маршрутизатор получает таблицы от своих соседей и обновляет свою таблицу. Если сосед не посылает таблицу 60 секунд, его надо удалить. Маршрутизация производится по алгоритму Distance Vector(наш протокол имитирует RIP). Маршрутизаторы обмениваются сообщениями по протоколу UDP.

16 лет назад
lwauy
38 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

ModernStoic
44 года
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
16 лет назад
$63
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Было приятно работать! Понимающий и приятный в общении исполнитель. Сделал все качественно и недорого. Советую всем!
Благодарю за положительный отзыв!!!

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ModernStoic
44 года
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
16 лет назад

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