Имеется программа ,написанная на языке delphi7 +ado+БД access.Для ознакомления с её функциями,можно прочитать прикреплённый файл "для ознакомления".Требуется её доработать.Задание на доработку в файле "ТЗ июнь.doc".Исходный текст программы будет предоставлен успешному кандидату.Резюме с примерами Ваших работ ...
Простейшая симуляция сети маршрутизаторов
Нужно написать программу для симуляции маршрутизатора на C/C++. Маршрутизатор при старте берет данные о его соседях из файла конфигурации (данные о структуре файла и другие подробности я напишу при заказе). Затем каждые 20-40 секунд он рассылает свою таблицу маршрутизации всем соседям. Также маршрутизатор получает таблицы от своих соседей и обновляет свою таблицу. Если сосед не посылает таблицу 60 секунд, его надо удалить. Маршрутизация производится по алгоритму Distance Vector(наш протокол имитирует RIP). Маршрутизаторы обмениваются сообщениями по протоколу UDP.
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