Защита информации от инсайдеров

Интересует программное решение примерно со следующими функциями:

фильтрация либо протоколирование сообщений в исходящем потоке электронной почты;

фильтрация либо протоколирование HTTP-потока данных, которые могут представлять угрозу утечки конфициальной информации;

выявление нежелательной активности пользователей в сети;

создание специального хранилища почтовой корреспонденции и осуществление ретроспективного анализа инцидентов утечки конфиденциальной информации;

оповещение в режиме реального времени.

По сути нужно знать, что отправляется из офиса с любого электронного ящика, даже личного ящика сотрудника. Также контроль переписки по ICQ. Что заливается на файл хостинги. Знать все о исходящем трафике (что именно, кем, когда).