Краткое описание проекта: - Настройка программного комплекса - Модуль Продукты/Заказы/Поставки - Автоматизация розничных продаж - Интеграция с 1С Более детальное описание - по электронной почте.
Программа-клиент для браузерной игры
Нужно написать программу на с# windows forms
в основе программы должен лежать webbrowser/axwebbrowser, а сама она должна представлять из себя автоматизированный клиент для браузерной игры (программа-бот), без участия человека выполняющий определённые действия, такие как передвижения, бои, использование предметов. Но не всё так страшно, как кажется на первый взгляд, я вас уверяю.
Начальные требования:
написать "браузер" для сайта с расширенным функционалом, к примеру:
- вход (заполнение и отправка формы)
- чтение страницы и парсинг данных на ней (параметры персонажа)
За базовый функционал, описанный выше предлагаю 500р (пара форм с браузерами и разборка парочки страниц). За каждый последующий обработчик плата будет обсуждаться отдельно, в зависимости от сложности (надо будет реализовать боевую систему, систему передвижения)
Сразу скажу, что парсить нужно будет хтмл. Количество страниц необходимых для обработки не велико и сложность их довольно умеренная (для знающего человека не возникнет никаких затруднений)
как пример - могу предоставить готовую программу на c# (без исходников), грубо говоря надо лишь скопировать часть её функционала, спрашивать в icq или в сообщениях
Детально ТЗ будет расписано при общении с конкретным исполнителем
ICQ: 555369132
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