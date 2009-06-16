Программа-клиент для браузерной игры

Нужно написать программу на с# windows forms

в основе программы должен лежать webbrowser/axwebbrowser, а сама она должна представлять из себя автоматизированный клиент для браузерной игры (программа-бот), без участия человека выполняющий определённые действия, такие как передвижения, бои, использование предметов. Но не всё так страшно, как кажется на первый взгляд, я вас уверяю.

Начальные требования:

написать "браузер" для сайта с расширенным функционалом, к примеру:

- вход (заполнение и отправка формы)

- чтение страницы и парсинг данных на ней (параметры персонажа)

За базовый функционал, описанный выше предлагаю 500р (пара форм с браузерами и разборка парочки страниц). За каждый последующий обработчик плата будет обсуждаться отдельно, в зависимости от сложности (надо будет реализовать боевую систему, систему передвижения)

Сразу скажу, что парсить нужно будет хтмл. Количество страниц необходимых для обработки не велико и сложность их довольно умеренная (для знающего человека не возникнет никаких затруднений)

как пример - могу предоставить готовую программу на c# (без исходников), грубо говоря надо лишь скопировать часть её функционала, спрашивать в icq или в сообщениях

Детально ТЗ будет расписано при общении с конкретным исполнителем

ICQ: 555369132