Краткое описание проекта: - Настройка программного комплекса - Модуль Продукты/Заказы/Поставки - Автоматизация розничных продаж - Интеграция с 1С Более детальное описание - по электронной почте.
Программа для работы с текстом
Нужно написать .exe версию синонимайзера под windows
Программа должна брать все данные с mysql базы
Результат либо выводится на экран либо пишется в файл
Заявки фрилансеров
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