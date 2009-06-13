Язык C#. Выставление заявок в систему трейдинга.

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт19 заявок337 просмотров

Требуется написать программу выставления заявок на покупку/продажу в систему трейдинга Альфа-директ. Язык программирования только C# (я его немного понимаю). Экспорт заявок ниоткуда не производится, заявка

выставляется по условию из таблицы котировок.

Задача будет состоять из двух или нескольких этапов. На первом необходимо просто автоматизировать ввод заявок в систему.

Время выполнения и ваше местоположение абсолютно не критично. Пишите стоимость первого этапа.

Открытый интерфейс системы Альфа-директ доступен по адресу:

http://www.alfadirect.ru/?page=api

16 лет назад
mailwood
125 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Комплекс программ

    Описание во вложении. нужны срок и цена. Без предварительной оценки предложения не рассматриваю. Просьба в приват не писать, иначе все растеряется.

    Прикладное ПО20 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Многофазная сортировка на Delphi

    $7

    Нужно решить задачку на Delphi многофазная сортировка типизированного файла размером 0,6 мб с комментариями Я ее сам делал но потерял исходник, теперь требуют сдать немедля. Времени нет ее сейчас делать. ...

    Delphi
    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Mass LingvoEditor

    $130

    Суть программного продукта заключается в создании маркированного текста (заключение отдельных фрагментов текста в HTML теги). Результат работы программного продукта даст пользователю возможность работать с текстом, в котором смыслообразующие слова и словосочетания будут выделяться на фоне ...

    DelphiHTML
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • На VBA переносим инфу из Экселя в Верд

    $18

    Есть файл Эксель , в нем информация более 20 ти разных записей. Нужно взять уже имеющий макрос настроить его, что бы он работал без багов и выполнял свои функции. - забирает ...

    VBA
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Бот, раздающий wm бонусы

    $50

    На страницах интернета можно скачать много разный asq ботов. Мне нужен asq бот раздающий wm бонусы с возможностью менять валюты, чтоб выдавал 1 wmid 1 раз в 24 часа написанный на php пример asq ...

    PHP
    Прикладное ПО2 исполнителя
    Завершен
    16 лет назад

  • Джава скрипт

    Сделать в верстке и наложить на код пхп ползунков и других джаваскриптовых элементов, около 4 страниц. Скрипты движения ползунков и другие фичи уже свертаны и работают на 1 страницы. Нужно сделать на других в немного ...

    JavaPHP
    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Автоматизация учёта книг в публичной библиотеке

    $10

    Написать программу на языке C# - Автоматизация учёта книг в публичной библиотеке. Так чтоб код был не сложный. Что надо в этой программе: 1. Новые книги добовлять, удалять. 2. Сохранять в ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Разработка класса на Java

    Необходим класс расширяющий один из визуальных компонентов SWING типа JeditorPane со следующими параметрами: На входе Страна, Город, Улица, Дом (некоторая информация может отсутствовать), тип отображения, масштаб. На выходе - графическая карта Яндекса отображаемая ...

    Java
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад