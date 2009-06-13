Язык C#. Выставление заявок в систему трейдинга.

Требуется написать программу выставления заявок на покупку/продажу в систему трейдинга Альфа-директ. Язык программирования только C# (я его немного понимаю). Экспорт заявок ниоткуда не производится, заявка

выставляется по условию из таблицы котировок.

Задача будет состоять из двух или нескольких этапов. На первом необходимо просто автоматизировать ввод заявок в систему.

Время выполнения и ваше местоположение абсолютно не критично. Пишите стоимость первого этапа.

Открытый интерфейс системы Альфа-директ доступен по адресу:

http://www.alfadirect.ru/?page=api