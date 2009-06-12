Джава скрипт

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Закрыт3 заявки254 просмотра

Сделать в верстке и наложить на код пхп ползунков и других джаваскриптовых элементов, около 4 страниц. Скрипты движения ползунков и другие фичи уже свертаны и работают на 1 страницы. Нужно сделать на других в немного измененном виде и наложить на пхп скрипт чтобы работало.

JavaPHP
16 лет назад
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4 года назад

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