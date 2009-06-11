Необходимо портировать java на с++. код - 20 кб. Ваша цена + сроки? (визуальной части НЕТ) оплата через безопасную сделку.
Синхронизация части данных из 1С 77 ТиС в 1С 81 УТ
Коротко опишу ситуацию: есть два торгующих предприятия:
1. Главный офис (1С 77 ТиС)
2. Магазин (1С 81 УТ 1.3)
Первый продает по оптовым ценам товар второму,
второй соответственно продает в розницу остальным.
Розничные цены устанавливает ПЕРВОЕ предприятие.
Что нужно:
1.В восьмерке иметь информацию о товаре на первом (1С 77 ТиС) предприятии, его количестве, и розничной цене (Выгрузка должна происходить через флеш-накопитель), т.е. из 7->8 (8->7 НЕ надо)
2. Иметь возможность выгружать на флешку накладные из 7 для импорта их в 8
2.1 Импорт должен происходить по следующему алгоритму:
ЕСЛИ в 8 нет какой-то номенклатуры из накладной (ключем должен быть код товара в 7), ТО внести в 8 следующую информацию: код, название, ед. хранения, цена (при этом иерархия в 8 должна остаться прежней). ИНАЧЕ обновить значение оптовой и розничной цены.
Я так понимаю такое можно сделать в 1С "Конвертация данных", сам ей не владею, поэтому предлагаю эту работу Вам.
Кто за какое вознаграждение, и какое количество времени сможет выполнить эту работу?
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