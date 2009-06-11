Синхронизация части данных из 1С 77 ТиС в 1С 81 УТ

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт7 заявок173 просмотра

Коротко опишу ситуацию: есть два торгующих предприятия:

1. Главный офис (1С 77 ТиС)

2. Магазин (1С 81 УТ 1.3)

Первый продает по оптовым ценам товар второму,

второй соответственно продает в розницу остальным.

Розничные цены устанавливает ПЕРВОЕ предприятие.

Что нужно:

1.В восьмерке иметь информацию о товаре на первом (1С 77 ТиС) предприятии, его количестве, и розничной цене (Выгрузка должна происходить через флеш-накопитель), т.е. из 7->8 (8->7 НЕ надо)

2. Иметь возможность выгружать на флешку накладные из 7 для импорта их в 8

2.1 Импорт должен происходить по следующему алгоритму:

ЕСЛИ в 8 нет какой-то номенклатуры из накладной (ключем должен быть код товара в 7), ТО внести в 8 следующую информацию: код, название, ед. хранения, цена (при этом иерархия в 8 должна остаться прежней). ИНАЧЕ обновить значение оптовой и розничной цены.

Я так понимаю такое можно сделать в 1С "Конвертация данных", сам ей не владею, поэтому предлагаю эту работу Вам.

Кто за какое вознаграждение, и какое количество времени сможет выполнить эту работу?

16 лет назад
Dimka174
Koov 
42 года
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

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