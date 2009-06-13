Автоматизация учёта книг в публичной библиотеке

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен6 заявок334 просмотра

Написать программу на языке C# - Автоматизация учёта книг в публичной библиотеке.

Так чтоб код был не сложный.

Что надо в этой программе:

1. Новые книги добовлять, удалять.

2. Сохранять в файле.

3. Сделать поиск по:

автору, названию, и жанру книги.

(Так же возможно добавить свои дополнительные эл-ты)

В Windows Application .

Сделать в короткие сроки!!!

16 лет назад
STingER_ONE
Серёга 
125 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

keenua
34 года
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 отзывов
16 лет назад
$10
1 день
Огоромное спасибо всё сделал качаественно и быстро и ещё помог доработать моменты!!!
Отлично поработали. Всё как по маслу. Буду рад сотрудничать дальше :)

Заявки фрилансеров

keenua
34 года
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 отзывов
16 лет назад

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