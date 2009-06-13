Написать программу на языке C# - Автоматизация учёта книг в публичной библиотеке.

Так чтоб код был не сложный.

Что надо в этой программе:

1. Новые книги добовлять, удалять.

2. Сохранять в файле.

3. Сделать поиск по:

автору, названию, и жанру книги.

(Так же возможно добавить свои дополнительные эл-ты)

В Windows Application .

Сделать в короткие сроки!!!