Нужно решить задачку на Delphi многофазная сортировка типизированного файла размером 0,6 мб с комментариями Я ее сам делал но потерял исходник, теперь требуют сдать немедля. Времени нет ее сейчас делать. ...
Комплекс программ
Описание во вложении. нужны срок и цена. Без предварительной оценки предложения не рассматриваю.
Просьба в приват не писать, иначе все растеряется.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $7Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $130
Суть программного продукта заключается в создании маркированного текста (заключение отдельных фрагментов текста в HTML теги). Результат работы программного продукта даст пользователю возможность работать с текстом, в котором смыслообразующие слова и словосочетания будут выделяться на фоне ...Завершен16 лет назад
- $18
Есть файл Эксель , в нем информация более 20 ти разных записей. Нужно взять уже имеющий макрос настроить его, что бы он работал без багов и выполнял свои функции. - забирает ...Завершен16 лет назад
- $50
На страницах интернета можно скачать много разный asq ботов. Мне нужен asq бот раздающий wm бонусы с возможностью менять валюты, чтоб выдавал 1 wmid 1 раз в 24 часа написанный на php пример asq ...Прикладное ПО2 исполнителяЗавершен16 лет назад
Сделать в верстке и наложить на код пхп ползунков и других джаваскриптовых элементов, около 4 страниц. Скрипты движения ползунков и другие фичи уже свертаны и работают на 1 страницы. Нужно сделать на других в немного ...Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт16 лет назад
Коротко опишу ситуацию: есть два торгующих предприятия: 1. Главный офис (1С 77 ТиС) 2. Магазин (1С 81 УТ 1.3) Первый продает по оптовым ценам товар второму, второй ...Прикладное ПО7 заявокЗакрыт16 лет назад
- $10
Написать программу на языке C# - Автоматизация учёта книг в публичной библиотеке. Так чтоб код был не сложный. Что надо в этой программе: 1. Новые книги добовлять, удалять. 2. Сохранять в ...Завершен16 лет назад
- $150
Подробности по icq 569070205.Прикладное ПО14 заявокЗакрыт16 лет назад
Необходим класс расширяющий один из визуальных компонентов SWING типа JeditorPane со следующими параметрами: На входе Страна, Город, Улица, Дом (некоторая информация может отсутствовать), тип отображения, масштаб. На выходе - графическая карта Яндекса отображаемая ...Завершен16 лет назад
ТЗ прикрепил -------------------------------------------------------------------------------------------- ДОПОЛНИТЕЛЬНО "Нужно сделать только программу, с подробными пояснениями все преобразования, начиная с генерации Python класса сейчас не нужны, постараюсь сделать сам " Срок - ...Закрыт16 лет назад