Mass LingvoEditor

Суть программного продукта заключается в создании маркированного текста (заключение отдельных фрагментов текста в HTML теги). Результат работы программного продукта даст пользователю возможность работать с текстом, в котором смыслообразующие слова и словосочетания будут выделяться на фоне общего текста.

Требования к составу выполняемых функций

Программа должна обеспечивать возможность выполнения перечисленных ниже функций:

1. функция редактирования настроек с возможностью сохранения изменений

2. функция построчного поиска соответствий из файла Db.csv в файлах папки «Result»

3. функция автоматического редактирования данных в текстовых файлах находящихся в папке «Result» на основе настроек файла Settings.ini (редактор настроек файла уже есть и написан на Delphi) и данных из Db.csv путем замены и дополнения содержимого файла.

Требования к объемам данных

Программный продукт ориентирован на обработку множества текстовых файлов, общий объем которых может превышать десятки мегабайт информации, а количество превышать десять тысяч файлов.

Требования к временным характеристикам

Скорость обработки данных программным продуктом должна быть максимально высокой.

Описание работы

1) Пользователь вводит настройки для программы, которые сохраняются в файле Settings.ini.

2) Далее запускается файл Process.exe, который начинает процесс обработки текстовых файлов в папке «Result»

3) В соответствии с заданной Маской делается выборка файлов, в которых будут производиться изменения. Если какой-либо файл папки «Result» не соответствует заданным параметрам маски (имя, расширение, дата создания, размер), то файл должен быть игнорирован.

4) Из файла Db.csv построчно берутся данные после кода #text# и ищутся в текстовых файлах папки «Result». Для удобства поиска искомое слово или словосочетание после кода #text# представлено в виде основы слова (далее по тексту - Основа).

5) При нахождении соответствия слово или словосочетание заменяется на текст после кода #inst# или обрамляется в код #bef# с начала и #aft# с конца.

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1) Программист, работавший над проектом, по причине форс-мажорных обстоятельств был вынужден завершить свое участие в проекте. Он успел сделать только программу, редактирующую Настройки.

2) Имеются исходники программы, на основе которой можно работать. Функция Поиска и построчной Замены там уже реализованы.

3) В приложении ТЗ, примеры входных файлов, Settings.ini, Db.csv.

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