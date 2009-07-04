Необходимо портировать java на с++. код - 20 кб. Ваша цена + сроки? (визуальной части НЕТ) оплата через безопасную сделку.
Mass LingvoEditor
Суть программного продукта заключается в создании маркированного текста (заключение отдельных фрагментов текста в HTML теги). Результат работы программного продукта даст пользователю возможность работать с текстом, в котором смыслообразующие слова и словосочетания будут выделяться на фоне общего текста.
Требования к составу выполняемых функций
Программа должна обеспечивать возможность выполнения перечисленных ниже функций:
1. функция редактирования настроек с возможностью сохранения изменений
2. функция построчного поиска соответствий из файла Db.csv в файлах папки «Result»
3. функция автоматического редактирования данных в текстовых файлах находящихся в папке «Result» на основе настроек файла Settings.ini (редактор настроек файла уже есть и написан на Delphi) и данных из Db.csv путем замены и дополнения содержимого файла.
Требования к объемам данных
Программный продукт ориентирован на обработку множества текстовых файлов, общий объем которых может превышать десятки мегабайт информации, а количество превышать десять тысяч файлов.
Требования к временным характеристикам
Скорость обработки данных программным продуктом должна быть максимально высокой.
Описание работы
1) Пользователь вводит настройки для программы, которые сохраняются в файле Settings.ini.
2) Далее запускается файл Process.exe, который начинает процесс обработки текстовых файлов в папке «Result»
3) В соответствии с заданной Маской делается выборка файлов, в которых будут производиться изменения. Если какой-либо файл папки «Result» не соответствует заданным параметрам маски (имя, расширение, дата создания, размер), то файл должен быть игнорирован.
4) Из файла Db.csv построчно берутся данные после кода #text# и ищутся в текстовых файлах папки «Result». Для удобства поиска искомое слово или словосочетание после кода #text# представлено в виде основы слова (далее по тексту - Основа).
5) При нахождении соответствия слово или словосочетание заменяется на текст после кода #inst# или обрамляется в код #bef# с начала и #aft# с конца.
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1) Программист, работавший над проектом, по причине форс-мажорных обстоятельств был вынужден завершить свое участие в проекте. Он успел сделать только программу, редактирующую Настройки.
2) Имеются исходники программы, на основе которой можно работать. Функция Поиска и построчной Замены там уже реализованы.
3) В приложении ТЗ, примеры входных файлов, Settings.ini, Db.csv.
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