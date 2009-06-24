На VBA переносим инфу из Экселя в Верд

$18
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен13 заявок301 просмотр

Есть файл Эксель , в нем информация более 20 ти разных записей.

Нужно взять уже имеющий макрос настроить его, что бы он работал без багов и выполнял свои функции.

- забирает информацию из экселя вставляет в верд в нужные места в верде ( букмарки)

- создает директорию и туда размещает файлы

Фаил эксель один .

Вердовских файлов 4-ре.

Макрос есть !!!! Гуглить не надо, просто надо настроить все красиво.

нужно что бы у человека была возможность говорить или телефоном или скайпом!!

Файлы прилагаются

Работы на 3-4 часа

VBA
16 лет назад
bill2
Sveridov 
125 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

Calif
45 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
16 лет назад
$23
1 день
Работа сделана на высоком уровне. Будем далее работать.

Заявки фрилансеров

Calif
45 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
16 лет назад

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