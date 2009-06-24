На VBA переносим инфу из Экселя в Верд

Есть файл Эксель , в нем информация более 20 ти разных записей.

Нужно взять уже имеющий макрос настроить его, что бы он работал без багов и выполнял свои функции.

- забирает информацию из экселя вставляет в верд в нужные места в верде ( букмарки)

- создает директорию и туда размещает файлы

Фаил эксель один .

Вердовских файлов 4-ре.

Макрос есть !!!! Гуглить не надо, просто надо настроить все красиво.

нужно что бы у человека была возможность говорить или телефоном или скайпом!!

Файлы прилагаются

Работы на 3-4 часа