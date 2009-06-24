Необходимо портировать java на с++. код - 20 кб. Ваша цена + сроки? (визуальной части НЕТ) оплата через безопасную сделку.
На VBA переносим инфу из Экселя в Верд
Есть файл Эксель , в нем информация более 20 ти разных записей.
Нужно взять уже имеющий макрос настроить его, что бы он работал без багов и выполнял свои функции.
- забирает информацию из экселя вставляет в верд в нужные места в верде ( букмарки)
- создает директорию и туда размещает файлы
Фаил эксель один .
Вердовских файлов 4-ре.
Макрос есть !!!! Гуглить не надо, просто надо настроить все красиво.
нужно что бы у человека была возможность говорить или телефоном или скайпом!!
Файлы прилагаются
Работы на 3-4 часа
Выбранный исполнитель
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