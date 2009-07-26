Бот, раздающий wm бонусы

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен2 заявки301 просмотр

На страницах интернета можно скачать много разный asq ботов. Мне нужен asq бот раздающий wm бонусы с возможностью менять валюты, чтоб выдавал 1 wmid 1 раз в 24 часа написанный на php

пример asq бота 409892367

от вас цена и срок исполнения

связь по asq 5331646

PHP
16 лет назад
mailzona
Руслан 
50 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
2 отзыва

Выбранные исполнители

mad-studio
Михаил 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
4 отзыва(-1)
16 лет назад
$50
3 дня
sny
38 лет
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад
$50
3 дня
Все по высшему разряду!!! Работой доволен на все 1000% !!! Сделал даже больше о чем договаривались за что огромное спасибо + помог в установке и настройке еще раз ОГРОМНОЕ человеческое СПАСИБО !!!!!!!!! С родостью буду сотрудничать и дальше!!!
При выполнении проекта с Русланом у меня не возникало никаких трудностей. Он способен проявлять выдержку и адекватно реагирует на некоторые проблемы. Работать приятно.

Заявки фрилансеров

mad-studio
Михаил 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
4 отзыва(-1)
16 лет назад
sny
38 лет
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад

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