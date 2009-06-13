Многофазная сортировка на Delphi

Нужно решить задачку на Delphi многофазная сортировка типизированного файла размером 0,6 мб

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Я ее сам делал но потерял исходник, теперь требуют сдать немедля. Времени нет ее сейчас делать.

Оплата 7 баксов. Предпочтение тому кто еще и блок схему нарисует. Предложения в тему.

Ребята, просьба, пишите только если реально понимаете что это такое.