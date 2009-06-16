Программка для сортировки строк

Эдравствуйте.

Есть очень не сложная задача.Просто совсем у меня нет времени.

Нужно написать програмку для сортировки строк. Есть текстовый файл на входе. На выходе два файла: в первом строки 1,3,5 все нечетные, во втором 2,4,6 все четные.

Если нет охоты работать с файлами можно реализовать в 3 memo.

Предпочтения минимальной цене.

Заранее спасибо!