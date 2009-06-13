Описание во вложении. нужны срок и цена. Без предварительной оценки предложения не рассматриваю. Просьба в приват не писать, иначе все растеряется.
2 программы на ассемблере
1. Дано число 3995
Если число единиц в старшем байте больше числа единиц в младшем байте, то все четные биты заменить на противоположные, иначе поменять местами 4 старших разряда старшего байта с 4 ьитами младшего байта.
2. Дан 2-х мерный массив.
Если количество единиц в главной и противоположной диагонали совподают, то поменять главный элемент с первой строкой.
Нужно на Fasm
срок 2 дня
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