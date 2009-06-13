2 программы на ассемблере

1. Дано число 3995

Если число единиц в старшем байте больше числа единиц в младшем байте, то все четные биты заменить на противоположные, иначе поменять местами 4 старших разряда старшего байта с 4 ьитами младшего байта.

2. Дан 2-х мерный массив.

Если количество единиц в главной и противоположной диагонали совподают, то поменять главный элемент с первой строкой.

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срок 2 дня