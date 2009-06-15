Краткое описание проекта: - Настройка программного комплекса - Модуль Продукты/Заказы/Поставки - Автоматизация розничных продаж - Интеграция с 1С Более детальное описание - по электронной почте.
Плагин для ФФ
Нужен плагин для ФФ который будет переключать "шкурки" пользователя, а именно:
1. Позволять выбирать из списка "шкурку"
2. В зависимости от выранной шкурки менять отправляемые заголовки ХТТП запроса (кодировка, язык, юзер-агент)
3. Управлять списком "шкурок" (добавлять, скрывать, удалять)
[4. по возможности] выбирать ВПН подключение для использования.
[5. по возможности] Раздельно хранить и раздавать куки для разных шкурок.
Все это в отдельной панели (тулбаре).
В личку не писать. В предложении отметить:
1. предполагаемые сроки/бюджет
2. опыт разработки плагинов (пример)
3. ICQ для связи.
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Шкурка - набор настроек (ХТТП заголовки, Соединение и т.д.), это НЕ скин.
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