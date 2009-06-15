Плагин для ФФ

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Закрыт6 заявок244 просмотра

Нужен плагин для ФФ который будет переключать "шкурки" пользователя, а именно:

1. Позволять выбирать из списка "шкурку"

2. В зависимости от выранной шкурки менять отправляемые заголовки ХТТП запроса (кодировка, язык, юзер-агент)

3. Управлять списком "шкурок" (добавлять, скрывать, удалять)

[4. по возможности] выбирать ВПН подключение для использования.

[5. по возможности] Раздельно хранить и раздавать куки для разных шкурок.

Все это в отдельной панели (тулбаре).

В личку не писать. В предложении отметить:

1. предполагаемые сроки/бюджет

2. опыт разработки плагинов (пример)

3. ICQ для связи.

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Шкурка - набор настроек (ХТТП заголовки, Соединение и т.д.), это НЕ скин.

16 лет назад
SmartDesign
39 лет
19 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

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Нет заявок фрилансеров

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