Макрос на Python 2.5 (Компас v10)

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен2 заявки649 просмотров

Нужен макрос для Компас v10, написанный на Python 2.5, то есть нужен файл с расширением cdm.

Начальная ситуация такова: в Компасе открыто некоторое количество чертежей. Макрос должен последовательно сохранить каждый чертеж в формат gif и закрыть файл чертежа. Все. Для того, кто "в теме", работы совсем чуть.

Параметры сохранения:

цвет - установленный для объекта

масштаб - 1

цветность - 16 цветов

разрешение - 80 точек на дюйм; в тексте макроса нужно сделать комментарий там, где задается этот параметр

Оплата: немножко Яндекс.Денег и отзыв.

Пишите сразу цену.

Python
16 лет назад
LastikNN
Ластик 
50 лет
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

lykianov
47 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
16 лет назад
$10
3 дня
Быстро и хорошо сделал прикладную библиотеку для Компас 3D. Все работает, как надо, за что Алексею большое спасибо.

Заявки фрилансеров

lykianov
47 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
16 лет назад

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