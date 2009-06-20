Макрос на Python 2.5 (Компас v10)

Нужен макрос для Компас v10, написанный на Python 2.5, то есть нужен файл с расширением cdm.

Начальная ситуация такова: в Компасе открыто некоторое количество чертежей. Макрос должен последовательно сохранить каждый чертеж в формат gif и закрыть файл чертежа. Все. Для того, кто "в теме", работы совсем чуть.

Параметры сохранения:

цвет - установленный для объекта

масштаб - 1

цветность - 16 цветов

разрешение - 80 точек на дюйм; в тексте макроса нужно сделать комментарий там, где задается этот параметр

Оплата: немножко Яндекс.Денег и отзыв.

Пишите сразу цену.