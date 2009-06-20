Разрабатываю приложения и чертежи под КОМПАС-3D.

Ф.И.О: Лукьянов Алексей Сергеевич.

Дата и место рождения: 13 июня 1977г, г. Харьков.

Семейное положение: женат.

Образование: 1995-2001 г - Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского «Харьковский авиационный институт» (присвоена квалификация специалиста по специальности «Производство электронных средств»).

Дополнительные сведенья: общий трудовой стаж 13 лет.

Основное место работы - АСКОН-КР.

Работая в компании «АСКОН-КР» участвовал в следующих проектах:

Карловский машиностроительный завод. Проведение обучения пользователей системе КОМПАС-3D. Разработка отчетов SQL и FastReport для системы ЛОЦМАН: PLM. Разработка библиотеки оформления для КОМПАС-3D;

Проектный институт «УкрГипроруда» разработка базы оборудования для системы ЛОЦМАН: PLM;

ЗАО «Лозовской кузнечно-механический завод». Разработка комплексного плана работ по внедрению, развитию и сопровождению КОМПЛЕКСА САПР. Проведение обучения пользователей системе КОМПАС-3D, ЛОЦМАН: PLM – курс пользователя. Разработка отчетов SQL и FastReport для системы ЛОЦМАН: PLM;

НПП Хартрон-Плант Лтд, НПП Хартрон-Инкор Лтд. Разработка комплексного плана работ по внедрению, развитию и сопровождению КОМПЛЕКСА САПР. Проведение обучения системы КОМПАС-3D, ЛОЦМАН: PLM – курс пользователя. Разработка модуля «Синхронизации составов изделий в территориально разнесенных базах данных ЛОЦМАН: PLM». Разработка библиотеки оформления для КОМПАС-3D;

ГП завод «Электротяжмаш». Проведение обучения системы КОМПАС-3D, ЛОЦМАН: PLM – курс пользователя, справочника материалы и сортаменты (МиС).

За время работы прошел сертификацию по системе КОМПАС-3D ступени M3, M2 и M1.

Ступень М3 – эффективная работа в системе КОМПАС-ГРАФИК, создание непараметрических эскизов, чертежей, спецификаций и текстовых документов любой степени сложности.

Ступень М2 – дополнительно к знаниям 3 ступени также подразумевает эффективную работу в системе КОМПАС-3D с созданием трехмерных параметрических деталей и сборок любой степени сложности, а также умение создавать параметрические чертежи и эскизы, в том числе ассоциативные с 3D-моделями.

Ступень М1 – дополнительно к знаниям 2 ступени эффективное ведение электронного архива и документооборота с использованием средств PDM/PLM, настройку всех компонентов комплекса, администрирование системы КОМПАС.

Также участвовал в семинарах по САПР в г. Киеве, Коблеве и Харькове с проведением живого показа КОМПЛЕКСА в целом.

Работая на НПП Хартрон – Экспресс Лтд участвовал в проектировании систем шкафов автоматического управления, контроля и диагностики электрооборудования пассажирских вагонов.

Разрабатывал и выпускал КД с помощью автоматизированных методов проектировании, включающих в себя разработку параметризированных 3D моделей, сборок, деталей силовых конструкций, блоков, узлов, каркасов, панелей управлений.