Разработка+поддержка работающего проекта (delphi)

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен38 заявок890 просмотров

Нужен программист чтобы поддерживать и развивать функционал существующего и работающего проекта. Суть проекта - программа для скачки музыки. На одном веб-сервере есть база альбомы-исполнители-песни (mysql - ее обслуживание в ваши обязанности НЕ входит), на другом хранятся mp3 файлы. Пользователь через клиент(он как раз и написан на delphi) инициирует скачивание и получает музыку себе на локальный комп.

Интересует долговременное удаленное сотрудничество с грамотным программистом.

Перед утверждением на должность надо будет обязательно сделать тестовое задание для оценки качества кода.

Можно будет получать саппорт по всем вопросам у предыдущего программиста.

Обязательно наличие телефона куда можно будет вам позвонить и обсудить насущные вопросы. Созваниваться надо будет часто. Иногда может возникать необходимость сделать обновление программы в очень сжатые сроки. За год такой аврал был 2 раза.

Оплата работы сдельная, договорная. По wm, но можно и другой способ.

Пишите пожалуйста ваши предложения сюда и укажите город в котором находитесь. Далее я сам свяжусь с вами по icq.

UPD: всем спасибо, я анализирую предложения.

UPD: программист все еще не найден! тестовое задание изменено на более легкое.

UPD: тестовое задание заключается в написании многопоточного шифратора/дешифратора файлов

DelphiMySQL
16 лет назад
lkzflck
Сергей 
43 года
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

ibazanov
Иван 
47 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
16 лет назад
$300
30 дней
Ответственный человек и программист знающий свое дело - редко встречающееся сочетание, но Иван полностью соответствует.
Четкая постановка задачи и внимание к встречным предложениям. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

ibazanov
Иван 
47 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
16 лет назад

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