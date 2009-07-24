Краткое описание проекта: - Настройка программного комплекса - Модуль Продукты/Заказы/Поставки - Автоматизация розничных продаж - Интеграция с 1С Более детальное описание - по электронной почте.
Разработка+поддержка работающего проекта (delphi)
Нужен программист чтобы поддерживать и развивать функционал существующего и работающего проекта. Суть проекта - программа для скачки музыки. На одном веб-сервере есть база альбомы-исполнители-песни (mysql - ее обслуживание в ваши обязанности НЕ входит), на другом хранятся mp3 файлы. Пользователь через клиент(он как раз и написан на delphi) инициирует скачивание и получает музыку себе на локальный комп.
Интересует долговременное удаленное сотрудничество с грамотным программистом.
Перед утверждением на должность надо будет обязательно сделать тестовое задание для оценки качества кода.
Можно будет получать саппорт по всем вопросам у предыдущего программиста.
Обязательно наличие телефона куда можно будет вам позвонить и обсудить насущные вопросы. Созваниваться надо будет часто. Иногда может возникать необходимость сделать обновление программы в очень сжатые сроки. За год такой аврал был 2 раза.
Оплата работы сдельная, договорная. По wm, но можно и другой способ.
Пишите пожалуйста ваши предложения сюда и укажите город в котором находитесь. Далее я сам свяжусь с вами по icq.
UPD: всем спасибо, я анализирую предложения.
UPD: программист все еще не найден! тестовое задание изменено на более легкое.
UPD: тестовое задание заключается в написании многопоточного шифратора/дешифратора файлов
Выбранный исполнитель
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