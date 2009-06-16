Парсер информации и регистрация доменов

Нужна программа, которая выполняла следующие функции для доменов:

Первая часть:

1. Обработка txt документа: я указываю программе txt файл, он очищает его и оставляет только доменные имена. (Такие листы можно скачать например на nic.ru)

2.Проверяет домены из списка на присутствие в каталогах, тиц, пр, бэклинки, историю

Вторая часть:

Указывается домен который например будет удлаен из реестра в течении 3 дней. программа в определенное время через панель регистратора каждые 1 или 2 секунды посылает запросы на регистрацию. И производит регистрацию.

Если возможно реализовать только одну из частей, то пишите какую именно!