technomaster

Илья Коновалов technomaster

 
40 летРоссия
15 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Автоброкер Godaddy

    $100

    Необходим скрипт на php, чтобы делать ставки на аукционе godaddy. В скрипте вводим домен, который сейчас на торгах. Он предоставляет на выбор ставку, которая максимальна и делает ставки когда остается 10 минут до окончания ...

    PHP
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дописать 2 парсера

    $100

    Нужно наладить работу парсеров на кроне: парсинг и проверка на тиц, пр, як, дмоз + у второго парсера дописать полный парсинг со страницы(он сейчас парсит только часть)

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Модуль для ДЛЕ: Стол заказов + магазин

    $250

    Нужен следующий модуль: Стол заказов, объединенный с интернет магазином. Суть заказа: модуль для сайта с решениями задач. Интернет магазин - база задач с описанием, также категориями: какой учебник, насколько полная, сколько раз продавалась + описание(может быть добавлена ...

    DLE
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Модуль автошкол для ДЛЕ

    $100

    Нужно написать модуль автошкол для ДЛЕ. Этот модуль похож на каталог, в котором есть функции оценки, комментирования и добавления информации пользователями Что должно быть: комментирование, оценка, вывод популярных автошкол по городам, сортировка по городам, случайный выбор и ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Парсер информации и регистрация доменов

    $250

    Нужна программа, которая выполняла следующие функции для доменов: Первая часть: 1. Обработка txt документа: я указываю программе txt файл, он очищает его и оставляет только доменные имена. (Такие листы можно скачать например на nic.ru) 2.Проверяет домены из списка ...

    Прикладное ПО18 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Доработка модуля для DLE

    $20

    Нужно доработать модуль для DLE - автоматический раздачи icq номеров! Исправить: есть баг, при котором если ты сделал новости с раздачей и потом зашел в нее из админки, то номера исчезают из новости. И чтобы снова ...

    DLE
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад