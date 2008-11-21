technomaster

Необходим скрипт на php, чтобы делать ставки на аукционе godaddy. В скрипте вводим домен, который сейчас на торгах. Он предоставляет на выбор ставку, которая максимальна и делает ставки когда остается 10 минут до окончания ...
- $100Веб-программирование6 заявокЗакрыт14 лет назад
- $100
Нужно наладить работу парсеров на кроне: парсинг и проверка на тиц, пр, як, дмоз + у второго парсера дописать полный парсинг со страницы(он сейчас парсит только часть)Веб-программирование5 заявокЗакрыт14 лет назад
- $250
Нужен следующий модуль: Стол заказов, объединенный с интернет магазином. Суть заказа: модуль для сайта с решениями задач. Интернет магазин - база задач с описанием, также категориями: какой учебник, насколько полная, сколько раз продавалась + описание(может быть добавлена ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $100
Нужно написать модуль автошкол для ДЛЕ. Этот модуль похож на каталог, в котором есть функции оценки, комментирования и добавления информации пользователями Что должно быть: комментирование, оценка, вывод популярных автошкол по городам, сортировка по городам, случайный выбор и ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт14 лет назад
- $250
Нужна программа, которая выполняла следующие функции для доменов: Первая часть: 1. Обработка txt документа: я указываю программе txt файл, он очищает его и оставляет только доменные имена. (Такие листы можно скачать например на nic.ru) 2.Проверяет домены из списка ...Прикладное ПО18 заявокЗакрыт15 лет назад
- $20
Нужно доработать модуль для DLE - автоматический раздачи icq номеров! Исправить: есть баг, при котором если ты сделал новости с раздачей и потом зашел в нее из админки, то номера исчезают из новости. И чтобы снова ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт15 лет назад