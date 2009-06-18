Необходима програмка генератор

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Завершен2 заявки212 просмотров

Необходима программа генератор строк на основе слов, или же по простому - генератор паролей на основе слов.

Интерфейс: 3 поля, два числовых, одно для входного файла

1 - минимальная длинна сгенерированного пароля (цифра)

2 - максимальная длинна пароля - (цифра)

3 - файл слов на основе которого будут генерироватся пароли

Исходные данные: файл - слова, каждое слово с новой строки. Словом в данном случае подразумевается набор букв/символов/пробелов вперемешку, на картинке все знаки которые разрешены в словах исходного файла:

http://img208.imageshack.us/img208/2861/risunok1.jpg

Результат работы программы - сгенерированные пароли каждый с новой строки в пределах заданной длинны от мин до макс включительно, записанные в фал, каждый с новой строки.

Пример:

генерировать пароли от 5 до 20 знаков, слова во входном файле:

1)`;br+vtldtlm

2)`;br vtldtlm

3)gjl]tpl

4)'nj

соответственно сгенерённый файл паролей на выходе мы имеем такого вида (с учётом того что мы выставили максимальную и минимальную длинну пароля от 5 до 20 включительно):

1)`;br+vtldtlm

2)`;br vtldtlm

3)gjl]tpl

4)'nj

1)`;br+vtldtlm4)'nj

2)`;br vtldtlm4)'nj

3)gjl]tpl3)gjl]tpl

4)'nj

4)'nj4)'nj

4)'nj4)'nj4)'nj

4)'nj4)'nj4)'nj4)'nj

4)'nj1)`;br+vtldtlm

4)'nj2)`;br vtldtlm

4)'nj3)gjl]tpl

т.е. если сгенерированный пароль в данном случае получается от 5 до 20 знаков включительно, всё что больше - его не обрезаем и записываем, а просто пропускаем - т.е. не записываем в наш результирующий файл.

16 лет назад
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intelleks
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intelleks
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