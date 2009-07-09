Модернизация дельфи-программы

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен12 заявок392 просмотра

Имеется программа ,написанная на языке delphi7 +ado+БД access.Для ознакомления с её функциями,можно прочитать прикреплённый файл "для ознакомления".Требуется её доработать.Задание на доработку в файле "ТЗ июнь.doc".Исходный текст программы будет предоставлен успешному кандидату.Резюме с примерами Ваших работ (написанных на delphi,общий размер не более 5 МБ) можно присылать на е-маил vivik [at] uralweb.ru

Delphi
16 лет назад
abraev
125 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

AlRight
49 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
3 отзыва
16 лет назад
$65
7 дней
Алексей отлично справился с заданием.Показал высокий профессиональный уровень и хорошую скорость работы . Также можно отметить эстетический вкус при оформлении программы.
Интересный проект. Добропорядочный заказчик. В течение работы не возникало никаких недопониманий - ТЗ поставлено чётко, при приёмке результатов замечания адекватно и по существу. Оплата своевременная и в полном объеме. Приятно было работать. Рекомендую)

Заявки фрилансеров

AlRight
49 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
3 отзыва
16 лет назад