Нужен программист чтобы поддерживать и развивать функционал существующего и работающего проекта. Суть проекта - программа для скачки музыки. На одном веб-сервере есть база альбомы-исполнители-песни (mysql - ее обслуживание в ваши обязанности НЕ входит), на другом ...
Модернизация дельфи-программы
Имеется программа ,написанная на языке delphi7 +ado+БД access.Для ознакомления с её функциями,можно прочитать прикреплённый файл "для ознакомления".Требуется её доработать.Задание на доработку в файле "ТЗ июнь.doc".Исходный текст программы будет предоставлен успешному кандидату.Резюме с примерами Ваших работ (написанных на delphi,общий размер не более 5 МБ) можно присылать на е-маил vivik [at] uralweb.ru
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