Project: support for burning cd/dvd with image files from our app

Self-explanatory project. We need to support (similar to File->Save As…) burning of image files directly from our app. This implies providing CD/DVD burning dialog (to make “burning projects”), and using reliable burning library to implement it (we have one from binarymagics.com, it works, but their support sucks).

Просьба оценить в часах, сроках и по деньгам этот проект.

все подробные и серьезные предложения (c детальной оценкой, воспросами по существу и др.) - просьба направлять по email [email protected]

Alex White.