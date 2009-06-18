Работа с видео

Условия задачи

Необходимо написать приложение - совершенно не важно на чем, которое будет работать у клиента (Для простоты все клиенты пользуются Win XP), будет захватывать видео с его веб камеры и отправлять на сервер, после чего возвращать видео с сервера клиенту - у клиента таким образом будет "зеркало".

Существует сервер на котором стоит Centos 5, однако если есть необходимость поменять ось, поменяем. Можно пользоватьтся готовыми решениями аля red5 server или чем угодно другим ) Однако готовое решение в стиле flash media live encoder не подойет, т.к. в дальнейшем функционал придется увеличивать, зеркало придется делать самому

Цель - решить задачу любыми путями

Указвайте контактную информацию, цены, сроки, пожелания и т.п. - поговорю с каждым, + проект в дальнейшем придется развивать и поддерживать