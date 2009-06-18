Имеется программа ,написанная на языке delphi7 +ado+БД access.Для ознакомления с её функциями,можно прочитать прикреплённый файл "для ознакомления".Требуется её доработать.Задание на доработку в файле "ТЗ июнь.doc".Исходный текст программы будет предоставлен успешному кандидату.Резюме с примерами Ваших работ ...
Доработать графовый редактор
Здравствуйте, уважаемые друзья! Есть реализованный графовый редактор на Delphi, но необходимо его немного доработать, а именно нужно доработать поиск всех подграфов заданного графа. Все уточнения по аське: 596974714
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