Доработать графовый редактор

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт6 заявок274 просмотра

Здравствуйте, уважаемые друзья! Есть реализованный графовый редактор на Delphi, но необходимо его немного доработать, а именно нужно доработать поиск всех подграфов заданного графа. Все уточнения по аське: 596974714

Delphi
16 лет назад
zgaz2005
Артем 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

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