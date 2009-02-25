Требуется написать курсовую работу на тему - "Психологическое сопровождение одарённых детей в образовательном пространстве ДОУ." (только теоретическая часть) I глава "Теоретические основы одарённости" II глава "Экспериментальная часть" Курсовая работа должна состоять из 24-26 страниц. 14 шрифт,1,5 интервал ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
2 работы по психологии.
15-20 страниц каждая
1. Теоретич обзор
2. Графическое представление темы
3. Практическое применение темы
Более подробно по требованиям и сами темы отправлю на e-mail
Цена 500 р. за все.
Одна работа уже готова нужно ее немного дополнить.
Срок завтра до вечера.
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