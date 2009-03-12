Диплом по инновациям

Что имеется: игра, написанная на Java(по сети клиенты играют в крестики нолики через сервер) Что требуется: Также на каждую процедуру написать краткий комментарий в самой программе. Сроки: Все должно быть готово до 27/02/09 Оплата: Договорная через WebMoney Пишите свои ...