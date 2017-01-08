Интерактивные прототипы в Axure

Интерфейсы для iOS, UX-дизайн, проектирование сайтов, разработка интерактивных прототипов в Axure RP Pro. Высокое качество.

Преимущества для конечного клиента: возможность поработать с сайтом еще до его фактической разработки, выявить недостатки в своем изначальном видении проекта, ведь вносить исправления в прототип гораздо проще, чем переделывать уже готовый сайт.

Преимущества для команды разработчиков: понимание масштабов проекта и трудозатрат, сокращение времени на итерации и согласования с заказчиком.

Как это выглядит – смотрите портфолио. Цена на проекты договорная. Консультации бесплатно.