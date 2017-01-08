Интерактивные прототипы в Axure
Интерфейсы для iOS, UX-дизайн, проектирование сайтов, разработка интерактивных прототипов в Axure RP Pro. Высокое качество.
Преимущества для конечного клиента: возможность поработать с сайтом еще до его фактической разработки, выявить недостатки в своем изначальном видении проекта, ведь вносить исправления в прототип гораздо проще, чем переделывать уже готовый сайт.
Преимущества для команды разработчиков: понимание масштабов проекта и трудозатрат, сокращение времени на итерации и согласования с заказчиком.
Как это выглядит – смотрите портфолио. Цена на проекты договорная. Консультации бесплатно.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Интерфейс приложения для iOS134 просмотра
- Интернет-магазин инструмента145 просмотров
- Портал о недвижимости138 просмотров
- Корпоративный сайт инжиниринговой компании137 просмотров
- Промосайт финансиста129 просмотров
- Сайт производителя верхней одежды109 просмотров
- Каталог музыкального оборудования103 просмотра
- Сайт агентства недвижимости125 просмотров
- Интернет-магазин сувенирной продукции132 просмотра
Дизайн интерфейсов и игр
нет отзывов
от $100
от 2 дней
нет рейтинга