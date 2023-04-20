нужен "софт" для парсинга обьявлений с юлы, с номерами телефонов и остальной инфой, что бы выдавал в эксель ссылки по определённому количеству и по заданным критериям
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Закрыт
8 месяцев назад
Привет, меня зовут Богдан, начинающий фрилансер, занимаюсь написанием текстов свыше 5000 слов также убираю вотермарки с картинок, надеюсь на долгосрочное сотрудничество.
Телеграмм - @cashin4308
нужен "софт" для парсинга обьявлений с юлы, с номерами телефонов и остальной инфой, что бы выдавал в эксель ссылки по определённому количеству и по заданным критериям