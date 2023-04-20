PumpFake

Богдан Опарин PumpFake

 
22 годаУкраина/Кролевец
10 месяцев на фриланс-бирже
Был
8 месяцев назад
Вотермарки, написание текстов

Привет, меня зовут Богдан, начинающий фрилансер, занимаюсь написанием текстов свыше 5000 слов также убираю вотермарки с картинок, надеюсь на долгосрочное сотрудничество.

Телеграмм - @cashin4308

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Парсинг ЮЛА

    нужен "софт" для парсинга обьявлений с юлы, с номерами телефонов и остальной инфой, что бы выдавал в эксель ссылки по определённому количеству и по заданным критериям

    Базы данных5 заявок
    Закрыт
    8 месяцев назад