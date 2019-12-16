Предлагаем Вам: аудит сайтов, usability тесты, автоматизацию тестирования, проведение нагрузочного тестирования, тестирование мобильных приложений.
Предлагаем Вам аудит сайтов, usability тестирование (использование айтрекер устройств), автоматизацию тестирования (Ruby+Cucumber). Раскрутка сайта, у которого многие ссылки ведут на несуществующие страницы, форма регистрации – авторизации не работает либо другие модули выдают ошибки, обречена на провал. Посетитель больше не вернется на такой сайт! Мы поможем обнаружить ошибки и добиться процветания вашего бизнеса!
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