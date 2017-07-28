Добрый день Необходимо изменить вывод количества товаров участвующих в акции. Сейчас стоит "по 3" в одну строку. Хотелось бы сетку товаров 4*5
Интернет-магазинынет заявок
Закрыт
6 лет назад
Добрый день Необходимо изменить вывод количества товаров участвующих в акции. Сейчас стоит "по 3" в одну строку. Хотелось бы сетку товаров 4*5
Добрый день. Необходимо настроить на сайте связь с яндекс.маркетом. Покупка должна осуществляться с сайта, т.е. в самом яндекс.маркете должна быть кнопка - "купить через сайт".