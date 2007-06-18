Верстка html шаблонов с оптимизацией под различные браузеры: IE, Firefox, Opera.
Знание css.
Написание сценариев на JavaScript с учетом особенностей браузеров.
Написание скриптов на php с применением технологии ООП.
Разработка модулей для CMS, а также написание CMS с нуля.
Работа с такими контент-менеджерами как:
1. Joomla, Drupal (наполнение содержимым, верстка шаблонов)
2. Bitrix (наполнение содержимым, верстка шалонов, разработка структуры сайта)
Знание базы данных МySQL.
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Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
17 лет назад
Сверстал сайт хорошо, на грамотном CSS, c с учетом всех пожеланий заказчика. Оценка very nice!
Ответный отзыв
Оплатил сразу после выполнения заказа, причем 50% предоплата.
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