Qwet

Максим Qwet

 
38 летРоссия/Москва
17 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад

Верстка html шаблонов с оптимизацией под различные браузеры: IE, Firefox, Opera.

Знание css.

Написание сценариев на JavaScript с учетом особенностей браузеров.

Написание скриптов на php с применением технологии ООП.

Разработка модулей для CMS, а также написание CMS с нуля.

Работа с такими контент-менеджерами как:

1. Joomla, Drupal (наполнение содержимым, верстка шаблонов)

2. Bitrix (наполнение содержимым, верстка шалонов, разработка структуры сайта)

Знание базы данных МySQL.

PHPJavascriptHTMLCSSJoomlaDrupal
Портфолио
Отзывы заказчиков
svdesign
Volkov Sergey 
NaN летУкраина
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
$30
10 баллов
17 лет назад
Сверстать сайт
Сверстал сайт хорошо, на грамотном CSS, c с учетом всех пожеланий заказчика. Оценка very nice!
Оплатил сразу после выполнения заказа, причем 50% предоплата.
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