Верстка html шаблонов с оптимизацией под различные браузеры: IE, Firefox, Opera.

Знание css.

Написание сценариев на JavaScript с учетом особенностей браузеров.

Написание скриптов на php с применением технологии ООП.

Разработка модулей для CMS, а также написание CMS с нуля.

Работа с такими контент-менеджерами как:

1. Joomla, Drupal (наполнение содержимым, верстка шаблонов)

2. Bitrix (наполнение содержимым, верстка шалонов, разработка структуры сайта)

Знание базы данных МySQL.