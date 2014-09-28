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Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
11 лет назад
Отличный исполнитель. Быстро и качественно выполнил работу, по моей просьбе добавил дополнительный функционал в скрипт. Рекомендую!
Ответный отзыв
Понятное задание, оплата в срок. Рекомендую.
$20
10 баллов
11 лет назад
PHP
Качественное и современное выполнение. Доступен для связи. Проявляет инициативу в улучшении. Хорошая ценовая политика.
Ответный отзыв
Понятное задание, оплата в срок, рад был помочь!
$10
10 баллов
11 лет назад
Выполнение задания в срок, комментарии в коде. Рекомендую.
Ответный отзыв
Доволен сотрудничеством. Четкое ТЗ, оплата в срок. Рекомендую.
Веб-программирование
3 отзыва
от $3
от 1 дня
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $3
от 1 дня
нет рейтинга