R75

Борис R75

 
34 года
16 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы заказчиков

6nickes9
Николай 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
$20
10 баллов
11 лет назад
Программа для отправки через форму обратной связи
Отличный исполнитель. Быстро и качественно выполнил работу, по моей просьбе добавил дополнительный функционал в скрипт. Рекомендую!
Понятное задание, оплата в срок. Рекомендую.
Ответный отзыв
rt08
43 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$20
10 баллов
11 лет назад
Создать небольшой скрипт php
PHP
Качественное и современное выполнение. Доступен для связи. Проявляет инициативу в улучшении. Хорошая ценовая политика.
Понятное задание, оплата в срок, рад был помочь!
Ответный отзыв
Nukler
Бунин 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Паук переходящий по ссылкам.
Выполнение задания в срок, комментарии в коде. Рекомендую.
Доволен сотрудничеством. Четкое ТЗ, оплата в срок. Рекомендую.
Ответный отзыв
Веб-программирование
3 отзыва
от $3
от 1 дня
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $3
от 1 дня
нет рейтинга