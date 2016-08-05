RS16

Радомир Супряга RS16

 
31 год
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$2
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Нужна статья

    Нужна статья на 1500-2000 тыс символов .Тема преимущество профессионального клининга над обычной уборкой.Подробности в ЛС

    Копирайтинг17 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • WordPress шаблон на тему клининговоя компания

    $50

    Нужно  разработать  несложный WordPress шаблон  на тему клининговоя компания. Основный цвет шаблона светло голубой,в левом верхнем углу значок компании.В шапке номер телефона ,электронный адресс

    WordPress
    Дизайн сайтов11 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

Отзывы фрилансеров

Nadolnaya1
Оксана 
50 лет
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
$2
10 баллов
9 лет назад
Статья на тему клининга
Всё отлично. Спасибо большое.
Все понравилось.Большое спасибо за работу)))
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