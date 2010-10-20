Логотип общественной организации должен содержать узнаваемый характерный элемент ЖХК (батарея, многоэтажный дом, любой набор из: канализационного люка, кранов-задвижек, теплоцентралей и т.д.), и при этом выражать чувство уюта, комфорта и защищенности. В логотипе приветствуется выражение борьбы за ...