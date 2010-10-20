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Завершен
12 лет назад
Добавить 1000 человек в группу ВКонтакте Жду предложений, оплата WMR
Необходимо придумать и написать 30 разных сообщений на форумах следующих тематик: -шопоголики -женские клубы -мужские аксессуары -идеи для подарков тематика сообщений - реклама интернет-магазина бижутерии украшений, ключевые слова Украшения сваровски, муранское стекло, изделия из кожи, стальные украшения, жемчуг. сообщения должны быть помещены ...
Логотип общественной организации должен содержать узнаваемый характерный элемент ЖХК (батарея, многоэтажный дом, любой набор из: канализационного люка, кранов-задвижек, теплоцентралей и т.д.), и при этом выражать чувство уюта, комфорта и защищенности. В логотипе приветствуется выражение борьбы за ...