RShade

Алексей Ломанцев RShade

 
43 годаРоссия/Саратов
18 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует

  • Сообщения на форумах

    $7

    Необходимо придумать и написать 30 разных сообщений на форумах следующих тематик: -шопоголики -женские клубы -мужские аксессуары -идеи для подарков тематика сообщений - реклама интернет-магазина бижутерии украшений, ключевые слова Украшения сваровски, муранское стекло, изделия из кожи, стальные украшения, жемчуг. сообщения должны быть помещены ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Логотип Общественной организации

    $15

    Логотип общественной организации должен содержать узнаваемый характерный элемент ЖХК (батарея, многоэтажный дом, любой набор из: канализационного люка, кранов-задвижек, теплоцентралей и т.д.), и при этом выражать чувство уюта, комфорта и защищенности. В логотипе приветствуется выражение борьбы за ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
Fuzler
Сергей 
43 годаБеларусь
12 лет в сервисе
Был
17 дней назад
$100
8 баллов
10 лет назад
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Рекомендую.
Очень понравилась работа, все сделано на отлично, буду и дальше работать.
Ответный отзыв
Olchytay
Ольга 
54 годаАвстрия
14 лет в сервисе
Была
день назад
$15
10 баллов
13 лет назад
Логотип Общественной организации
Очень вежливый, приятный в общении заказчик, все четко, быстро, и по делу! Оплата моментальная! мои рекомендации! 10 баллов!
Работа на 10, точно поняла задание, буду обращаться и в дальнейшем
Ответный отзыв