$500
Нужен wap сайт! Работа только для проф.! Никаких залогов и т.д. Оплата 100% после выполнения работы! Стучитесь: 302-460-031 или пишите [email protected] Подробное ТЗ отправлю по почте!
Сайты «под ключ»8 заявок
Закрыт
17 лет назад
Нужен wap сайт! Работа только для проф.! Никаких залогов и т.д. Оплата 100% после выполнения работы! Стучитесь: 302-460-031 или пишите [email protected] Подробное ТЗ отправлю по почте!
PHP скрипт для WAP Пример Для полноценного использования сайта нужна регистрация! Без регистрации возможности скачивания файлов с сайта ограничены,т.е после скачивание одного файла,скачивание другого возможно, по истечение некоторого времени! РЕГИСТРАЦИЯ =========== Логин Пароль Пол Страна проживания После завершения регистрации на личный счет ...