Вобщем полный ужас ! из того что предполагалось сделать сделали все и еще 500% ! получился портал и в итоге так и не закрыт ! 5 недель за 400$ - это уже не в какие ворота не лезет ! и конца-края не видно ! ТЗ меняется на ходу ! Вобщем человек видимо хотел вообще готовый бизнес за так получить. А работы, казалось, на 2 дней ! :((( ! OFF !