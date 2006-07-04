RUS05

Гость RUS05

 
46 летРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Wap2 сайт

    $500

    Нужен wap сайт! Работа только для проф.! Никаких залогов и т.д. Оплата 100% после выполнения работы! Стучитесь: 302-460-031 или пишите [email protected] Подробное ТЗ отправлю по почте!

    Сайты «под ключ»8 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • PHP скрипт для WAP работа только для профи..

    $200

    PHP скрипт для WAP Пример Для полноценного использования сайта нужна регистрация! Без регистрации возможности скачивания файлов с сайта ограничены,т.е после скачивание одного файла,скачивание другого возможно, по истечение некоторого времени! РЕГИСТРАЦИЯ =========== Логин Пароль Пол Страна проживания После завершения регистрации на личный счет ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад
Отзывы фрилансеров
ruffnec
NaN летРоссия
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад
$300
0 баллов
17 лет назад
PHP скрипт для WAP работа только для профи..
Вобщем полный ужас ! из того что предполагалось сделать сделали все и еще 500% ! получился портал и в итоге так и не закрыт ! 5 недель за 400$ - это уже не в какие ворота не лезет ! и конца-края не видно ! ТЗ меняется на ходу ! Вобщем человек видимо хотел вообще готовый бизнес за так получить. А работы, казалось, на 2 дней ! :((( ! OFF !
Вообщем я не хотел здесь ничего писать!Но раз этот человек не постеснялся первым написать отзыв обо мне то смотрите все что у них получилось! http://demo1.legche.net http://demo1.legche.net/admin.php логин 320 пароль 240 это админка,в нем сам черт ногу сломает,попробуйте добавить какой нибудь контент! Весь сайт работает на одном скрипте т.е попробуй измени настройки в одном месте,изменятся и все разделы сайта,даже что-бы поставить ссылку на другой ресурс мне надо будет копаться в коде или обрашаться к ним за помощью!И еще я заплатил деньги за дизайн сайта посмотрите в каком месте здесь находится этот самый дизайн??? Чтобы увидеть сайт через комп надо еще лупу приобрести а если увеличить шрифт чтобы сделать читабельным на компе то одна буква занимает пол экрана мобильника (128х96)Уверея вас что было еще хуже сначало. И это все за 2 месяца вместо обещанных 21 дней! Договорились за 400$ оплатил залог 200$ + я сказал что добавлю еще 100$ итого 500$ Короче потратил уйму времени,денег и нервов! Никому не советую связываться с этими людми,это кидалово!!! А что касается ТЗ,тут я описал в общем что-бы я хотел увидеть,покажите мне хоть одно обьявлние подробным ТЗ! Я отправил им ТЗ по почте!
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