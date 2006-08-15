$1500
Работа в офисе. Москва. Водный стадион. График : 10-18.30 Испытательный срок : 2 мес/1000 у.е. далее по результатам от Вас : php, mysql, javascript, html, css, ajax ... оформление по ТК
Веб-программированиенет заявок
Закрыт
16 лет назад
Работа в офисе. Москва. Водный стадион. График : 10-18.30 Испытательный срок : 2 мес/1000 у.е. далее по результатам от Вас : php, mysql, javascript, html, css, ajax ... оформление по ТК
Работа в офисе. Москва. Водный стадион. График : 10-18.30 Испытательный срок : 2 мес/1000 у.е. далее по результатам от Вас : php, mysql, javascript, html, css, ajax ... оформление по ТК
навыки : xhtml, css, javascript, php, mysql, as. работа в офисе. в москве. веселый коллектив. район метро: войковская. оформление по ТК.
требования : xHTML, Javascript, AS, знание особенностей браузеров, w3c, php, mysql, обучаемость. испытательный срок - 2 месяц по 600. далее 800.