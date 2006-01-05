Необходимо сверстать сайт для CMS Joomla в соответствии с ТЗ (см. архив), а также настроить CMS без наполнения. Все необходимые файлы также вложены в архив. Возможна предоплата. Наличие портфолио и опыт создания шаблонов под Joomla ...
- $150HTML-верстка9 заявокЗакрыт17 лет назад
- $30
Необходимо сделать баннер по следующим параметрам: 1. Размер – 620 x 100 px. 2. Тип – Статичный (jpeg) 3. Тематика - Новогодняя 4. Надпись - «С НОВЫМ 2007 ГОДОМ!! Всем покупателям в декабре мы дарим новогодние подарки!» 5. Стиль - соответственно сайту http://test.divanport.ru/ Портфолио обязательно. ...Баннеры1 исполнительЗавершен17 лет назад
- $400
Необходимо разработать сабж. Примерное ТЗ и фирменный стиль - в приложении. Возможна предоплата до 150 wmz. Наличие портфолио обязательно.Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт17 лет назад
- $250
Нужен компонент + модуль для Joomla для работы из админ-панели с ftp-аккаунтами. Новичков просьба не беспокоиться. Подробности в аттаче.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $2500
Необходим дизайн сайта, flash-баннер и 10 flash - роликов для сайта сети мебельных салонов. Сроки, цены и подробности - в приложении. Серьёзная работа за серьёзные деньги. Портфолио ОБЯЗАТЕЛЬНО.Дизайн сайтов32 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $500
Необходимо продвинуть http://www.saturnteplo.ru по следующим словам: отопительное оборудование, электрокотлы, электроконвектор, отопитель. Срок работ - 2 месяца, результат - первая десятка в Yandex, Yahoo!, Google, Rambler, Aport.Поисковые системы (SEO)17 заявокЗакрыт18 лет назад
- $100
Необходимо разработать макет дизайна для сайта-визитки театра. В приложении - логотип. Дизайн должен быть выполнен в этом же стиле и цветовой гамме.Дизайн сайтов29 заявокЗакрыт18 лет назад