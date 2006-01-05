RUscript

Михайлович Алексей RUscript

 
50 летРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад

Разработка и создание сайтов "под ключ", HTML-вёрстка, PHP+MySQL. В основном работаю под CMS Mambo/Joomla. Опыт работы - 4 года.

PHPMySQLHTMLJoomla
Отзывы фрилансеров
mysterniak
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
17 лет назад
Баннер для сайта сети мебельных салонов
..чётко поставленное задание ..работал с предоплатой ..остался довольным ..надеюсь на дальнейшее сотрудничество ..оценка 10
Быстро и оперативно сделал все, что я заказал. Доволен сотрудничеством.
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