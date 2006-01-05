Необходимо сверстать сайт для CMS Joomla в соответствии с ТЗ (см. архив), а также настроить CMS без наполнения. Все необходимые файлы также вложены в архив. Возможна предоплата. Наличие портфолио и опыт создания шаблонов под Joomla ...