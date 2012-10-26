Есть пул проектов, которые нуждаются в перелинковке страниц. Видеоинструкцию как и что делать предоставлю ( так что подойдет задача и для новичков) Сайтов много. Пишите, договоримся!
Поисковые системы (SEO)10 заявок
Закрыт
6 лет назад
:) Нафрилансился. Зарабатываю в РСЯ http://profit-partner.ru/user/register/?r=1d7d28bfd01443c92529d409fd52d192
Есть пул проектов, которые нуждаются в перелинковке страниц. Видеоинструкцию как и что делать предоставлю ( так что подойдет задача и для новичков) Сайтов много. Пишите, договоримся!
Здравствуйте! Необходимо внести мелкие фиксы в шаблоне Wp 1) Меню на сайте закрыть в noindex nofollow - в категориях/постах/страницах , а на главной оставить как есть (index follow) 1.1 При возможности, ...