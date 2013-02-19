Radost_

Евгения Radost_

 
37 лет
14 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад
Верстаю дивами, программист VBA Excel, проектирование ИС

ЧТО Я ДЕЛАЮ СЕЙЧАС?

разрабатываю собственный проект и ищу работу в области ИТ

ОПЫТ РАБОТЫ

С мая 2010 по декабрь 2010

Менеджер – «ГАММА», салон-магазин итальянского трикотажа

Обязанности, функции, достижения:

Управление персоналом – подбор персонала, оценка работы персонала, организация графика работы.

ИТ специалист – настройка сети, программирование 1С 7.7, настройка работы торгового оборудования, создание сайта и его администрирование.

Менеджмент – бюджетирование, анализ деятельности фирмы, организация рекламных компаний, проведение учета, контроль продаж.

сентябрь 2009 – май 2010

Ассистент кафедры – Сибирский государственный аэрокосмический университет им. М. Ф. Решетнева, кафедра Информационно-экономических систем

Обязанности, функции, достижения:

Проведение лабораторных работ по информатике и эконометрике

Рекомендатели:

Сергей Иванович Сенашов — зав. кафедры, научный руководитель, [email protected]

июль 2008 — сентябрь 2008

Программист VBA Excel — Госземкадастрсъемка Красноярский отдел

Обязанности, функции, достижения:

разработка базовой версии программы для расчета продбезопасности Уяра

Рекомендатели:

Людмила Ратушняк — руководитель проекта, [email protected]

ОБРАЗОВАНИЕ

2009 — 2011 (высшее, магистратура)

Сибирский государственный аэрокосмический университет им. М. Ф. Решетнева

Факультет: финансово-экономический — вечерняя форма обучения

Специальность: прикладная информатика в бизнесе

Квалификация: магистр

2008 — 2009 (высшее)

Чешский Технический университет в Праге

Факультет: Электротехнический — дневная форма обучения в рамках программы студенческого обмена

Специальность: прикладная информатика в экономике

2004 — 2009 (высшее)

Сибирский Государственный Аэрокосмический Университет им. М. Ф. Решетнева

Факультет: Финансово-экономический — дневная форма обучения

Специальность: прикладная информатика в экономике

Квалификация: специалист

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ

Знание языков Английский язык (upper–intermediate), русский (родной), чешский (базовый уровень)

Компьютерные навыки Офис: MS Office (Excel, Access, Word, PowerPoint), MS Project.

Язык программирования: VBA, C + +, Delphi, MapBasic, SQL

Владение ПО Photoshop CS3, MapInfo, ArcView, Statistica 6, EViews 5, ERWin 7, AnyLogic, 1С 7.7, DreamWeaver 8

ХОББИ, СПОРТ

роликовые коньки, плавание, йога

ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА

люблю разбираться во всем новом, получаю удовольствие от обучения, пунктуальная, обязательная, ответственная.

  • Tребуется веб-программист

    Ищем веб-программиста для интересного проекта! Проект длительный. Будем рады и девушкам и молодым людям, возможно кому-то подойдет для дипломной или курсовой работы. Желательно наличие опыта работы с БД, парсингом, ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад