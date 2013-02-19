Ищем веб-программиста для интересного проекта! Проект длительный. Будем рады и девушкам и молодым людям, возможно кому-то подойдет для дипломной или курсовой работы. Желательно наличие опыта работы с БД, парсингом, ...
ЧТО Я ДЕЛАЮ СЕЙЧАС?
разрабатываю собственный проект и ищу работу в области ИТ
ОПЫТ РАБОТЫ
С мая 2010 по декабрь 2010
Менеджер – «ГАММА», салон-магазин итальянского трикотажа
Обязанности, функции, достижения:
Управление персоналом – подбор персонала, оценка работы персонала, организация графика работы.
ИТ специалист – настройка сети, программирование 1С 7.7, настройка работы торгового оборудования, создание сайта и его администрирование.
Менеджмент – бюджетирование, анализ деятельности фирмы, организация рекламных компаний, проведение учета, контроль продаж.
сентябрь 2009 – май 2010
Ассистент кафедры – Сибирский государственный аэрокосмический университет им. М. Ф. Решетнева, кафедра Информационно-экономических систем
Обязанности, функции, достижения:
Проведение лабораторных работ по информатике и эконометрике
Рекомендатели:
Сергей Иванович Сенашов — зав. кафедры, научный руководитель, [email protected]
июль 2008 — сентябрь 2008
Программист VBA Excel — Госземкадастрсъемка Красноярский отдел
Обязанности, функции, достижения:
разработка базовой версии программы для расчета продбезопасности Уяра
Рекомендатели:
Людмила Ратушняк — руководитель проекта, [email protected]
ОБРАЗОВАНИЕ
2009 — 2011 (высшее, магистратура)
Сибирский государственный аэрокосмический университет им. М. Ф. Решетнева
Факультет: финансово-экономический — вечерняя форма обучения
Специальность: прикладная информатика в бизнесе
Квалификация: магистр
2008 — 2009 (высшее)
Чешский Технический университет в Праге
Факультет: Электротехнический — дневная форма обучения в рамках программы студенческого обмена
Специальность: прикладная информатика в экономике
2004 — 2009 (высшее)
Сибирский Государственный Аэрокосмический Университет им. М. Ф. Решетнева
Факультет: Финансово-экономический — дневная форма обучения
Специальность: прикладная информатика в экономике
Квалификация: специалист
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ
Знание языков Английский язык (upper–intermediate), русский (родной), чешский (базовый уровень)
Компьютерные навыки Офис: MS Office (Excel, Access, Word, PowerPoint), MS Project.
Язык программирования: VBA, C + +, Delphi, MapBasic, SQL
Владение ПО Photoshop CS3, MapInfo, ArcView, Statistica 6, EViews 5, ERWin 7, AnyLogic, 1С 7.7, DreamWeaver 8
ХОББИ, СПОРТ
роликовые коньки, плавание, йога
ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА
люблю разбираться во всем новом, получаю удовольствие от обучения, пунктуальная, обязательная, ответственная.
- Веб-программирование5 заявокЗакрыт12 лет назад