Переводы: финский-русский, русский-финский

Я специализируюсь на следующих переводах:

1. Перевод экономических текстов и финансовых документов.

Перевод корпоративной, финансовой, бухгалтерской, аудиторской отчетности: балансов, смет, отчетов, бизнес-планов, аудиторских заключений, налоговой, статистической отчетности и т.п.

Перевод других финансовых документов: чеков, векселей, выписок банка, страховой документации, договоров, коммерческих предложений, Уставов, учредительных документов.

Перевод рекламных и справочных материалов по финансовым продуктам.

Перевод экономический новостей, статей, исследований:

новостных потоков по финансовым рынкам, включая размещение материалов на сайте заказчика; оперативной рыночной информации; перевод фундаментального и технического аналитического материала; обзоров, прогнозов, а также публицистических материалов по финансовым рынкам.

2. Перевод документации в сфере энергетики и энергосбережения:

- теплоснабжение, отопление, горячее водоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха; теплооборудование, в т.ч. котельные установки, котельное оборудование, контрольно-измерительные приборы; монтаж, наладка и эксплуатация теплотехнического оборудования;

- электроснабжение, силовое электротехническое оборудование, установки электрического освещения, монтаж и эксплуатация электрооборудования и систем электроснабжения.

Перевод инструкций по эксплуатации, монтажу и ремонту оборудования, проектной документации, рабочих проектов, схем, выполненных в Autocad, нормативных документов, отраслевых стандартов, руководящих документов отрасли и эксплуатирующей организации.

Перевод инструкций, рекомендаций, нормативов, правил, положений и другой технической документация по охране труда, промышленной безопасности и пожарной безопасности.

3. Перевод документации в лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей отрасли.

Перевод инструкций, технической сопровождающей документации, нормативной документации, спецификаций, проектов, контрактов, маркетинговых материалов и др.

4. Перевод программ сотрудничества (приграничного, трансграничного), программ пребывания делегаций и т.п.