Требуется написать Курсовую работу по теме "Цели и задачи анализа финансовой отчетности" . Теория и практика. Практическая часть: 1. Провести горизонтальный и вертикальный анализ бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках. 2. Составить аналитический бухгалтерский баланс и отчет о ...
Я специализируюсь на следующих переводах:
1. Перевод экономических текстов и финансовых документов.
Перевод корпоративной, финансовой, бухгалтерской, аудиторской отчетности: балансов, смет, отчетов, бизнес-планов, аудиторских заключений, налоговой, статистической отчетности и т.п.
Перевод других финансовых документов: чеков, векселей, выписок банка, страховой документации, договоров, коммерческих предложений, Уставов, учредительных документов.
Перевод рекламных и справочных материалов по финансовым продуктам.
Перевод экономический новостей, статей, исследований:
новостных потоков по финансовым рынкам, включая размещение материалов на сайте заказчика; оперативной рыночной информации; перевод фундаментального и технического аналитического материала; обзоров, прогнозов, а также публицистических материалов по финансовым рынкам.
2. Перевод документации в сфере энергетики и энергосбережения:
- теплоснабжение, отопление, горячее водоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха; теплооборудование, в т.ч. котельные установки, котельное оборудование, контрольно-измерительные приборы; монтаж, наладка и эксплуатация теплотехнического оборудования;
- электроснабжение, силовое электротехническое оборудование, установки электрического освещения, монтаж и эксплуатация электрооборудования и систем электроснабжения.
Перевод инструкций по эксплуатации, монтажу и ремонту оборудования, проектной документации, рабочих проектов, схем, выполненных в Autocad, нормативных документов, отраслевых стандартов, руководящих документов отрасли и эксплуатирующей организации.
Перевод инструкций, рекомендаций, нормативов, правил, положений и другой технической документация по охране труда, промышленной безопасности и пожарной безопасности.
3. Перевод документации в лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей отрасли.
Перевод инструкций, технической сопровождающей документации, нормативной документации, спецификаций, проектов, контрактов, маркетинговых материалов и др.
4. Перевод программ сотрудничества (приграничного, трансграничного), программ пребывания делегаций и т.п.
- $50Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗакрыт15 лет назад