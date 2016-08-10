Так как большинство людей не любят тратить свое время и не хотят писать отзывы, необходимо придумать и создать письмо которое хоть как то сподвигнет людей написать эти отзывы. Необходимо будет создать два ...
Копирайтинг5 заявок
Закрыт
9 лет назад
Так как большинство людей не любят тратить свое время и не хотят писать отзывы, необходимо придумать и создать письмо которое хоть как то сподвигнет людей написать эти отзывы. Необходимо будет создать два ...
Необходимо настроить под ключ выставление счетов и коммерческих предложений в битрикс24. 1 Базовые настройки 2 Нарисовать оформление счетов 3 Нарисовать оформление коммерческих предложений. От исполнителя требуется хорошее знание портала ...