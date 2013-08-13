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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$50
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
4 года назад
Роман выполнил поставленную задачу качественно и в срок, всегда оставался на связи; по мере выполнения заказа возникли правки, которые он также оперативно внес. Рекомендую к сотрудничеству, если возникнет надобность будем обращаться еще :)
Ответный отзыв
Четкая постановка задачи, формулировка правки, рекомендую!
$250
10 баллов
10 лет назад
Человек четко выполнил работу и я остался доволен. Графика получилась насыщенной, рисованной, в целом как и хотелось. Благодарен. Рекомендую.
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Четкая постановка задачи, всегда на связи, быстрая оплата. Рекомендую!
3D-графика
1 отзыв
$10/час
от $50от 1 дня
#117
Видеомонтаж
1 отзыв
от $10
от 1 дня
#134
Анимация
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
#228