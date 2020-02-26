Рекомендую исполнителя по всем параметрам, включая скорость и качество разработки, коммуникацию с коллегами. Среди прочих навыков, Вадим владеет давно забытым мастерством курения мануалов, в том числе на английском языке, — в результате любая проблема переставала быть проблемой. Также для фронтендера и мобильщика, как мне кажется, важно иметь хотя бы базовые представления о композиции и минимальное чувство художественного вкуса (когда речь идет, например, о визуальных эффектах) - с этим у Вадима тоже всё хорошо. Спасибо, надеемся на долгосрочное сотрудничество.