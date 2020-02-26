Ratiih

Вадим Ratiih

 
27 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Software Engineer

Привет! Меня зовут Вадим Мельников!

Я занимаюсь разработкой мобильных и веб-приложений.

Пишу кроссплатформенные приложения на фреймворке Flutter под iOS, Android.

Пишу сайты на стеке React, TypeScript, REST.

Активно использую методологию Clean Architecture в своих и коммерческих проектах!

Имею опыт разработки:

  • Два года разработки сайтов на React, Vue. В том числе занимался разработкой небольших бэкенд сервисов на базе:
    • Firebase (Cloud Store + Auth);
    • NodeJS REST Server;
  • Год разработки мобильных приложений на Flutter и React Native;
Активно занимаюсь саморазвитием и обучением в направлениях:

  • Чистый код
  • Разработка через тестирование
  • Soft skills
Portfolio

GitHub

Связаться со мной в telegram - @melvspace

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Отзывы заказчиков

alexeialexei
Алексей 
42 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
$850
10 баллов
5 лет назад
Разработка кросс-платформенного приложения
AndroidFigmaFirebase
Рекомендую исполнителя по всем параметрам, включая скорость и качество разработки, коммуникацию с коллегами. Среди прочих навыков, Вадим владеет давно забытым мастерством курения мануалов, в том числе на английском языке, — в результате любая проблема переставала быть проблемой. Также для фронтендера и мобильщика, как мне кажется, важно иметь хотя бы базовые представления о композиции и минимальное чувство художественного вкуса (когда речь идет, например, о визуальных эффектах) - с этим у Вадима тоже всё хорошо. Спасибо, надеемся на долгосрочное сотрудничество.
Отличный заказчик! Прекрасная коммуникация, четкие задачи, своевременная оплата! Продолжаю работать с Алексеем
Ответный отзыв
alexeialexei
Алексей 
42 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
$170
10 баллов
5 лет назад
Разработать прототип кросс-платформенного приложения
AndroidFigmaFlutteriOS
Пример компетентного и быстрого выполнения задания.
Отличный заказчик! Подробное ТЗ и ясная постановка задачи!
Ответный отзыв
scalex
Антон 
37 лет
6 лет в сервисе
Был
20 дней назад
$200
10 баллов
5 лет назад
Копия web приложения
Firebase
Вроде все норм
👍
Ответный отзыв