Software Engineer
Привет! Меня зовут Вадим Мельников!
Я занимаюсь разработкой мобильных и веб-приложений.
Пишу кроссплатформенные приложения на фреймворке Flutter под iOS, Android.
Пишу сайты на стеке React, TypeScript, REST.
Активно использую методологию Clean Architecture в своих и коммерческих проектах!
Имею опыт разработки:
- Два года разработки сайтов на React, Vue. В том числе занимался разработкой небольших бэкенд сервисов на базе:
- Firebase (Cloud Store + Auth);
- NodeJS REST Server;
- Год разработки мобильных приложений на Flutter и React Native;
- Чистый код
- Разработка через тестирование
- Soft skills
Связаться со мной в telegram - @melvspace
Я против войны в Украине!
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Портфолио
- Speaking Training Mobile App371 просмотр
- Expandable Bottom Bar254 просмотра
- Portfolio Site166 просмотров
- Bubblegum158 просмотров
- Gantts Project Management Application141 просмотр
Отзывы заказчиков
$850
10 баллов
5 лет назад
AndroidFigmaFirebase
Рекомендую исполнителя по всем параметрам, включая скорость и качество разработки, коммуникацию с коллегами. Среди прочих навыков, Вадим владеет давно забытым мастерством курения мануалов, в том числе на английском языке, — в результате любая проблема переставала быть проблемой. Также для фронтендера и мобильщика, как мне кажется, важно иметь хотя бы базовые представления о композиции и минимальное чувство художественного вкуса (когда речь идет, например, о визуальных эффектах) - с этим у Вадима тоже всё хорошо. Спасибо, надеемся на долгосрочное сотрудничество.
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Прекрасная коммуникация, четкие задачи, своевременная оплата! Продолжаю работать с Алексеем
$170
10 баллов
5 лет назад
AndroidFigmaFlutteriOS
Пример компетентного и быстрого выполнения задания.
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Подробное ТЗ и ясная постановка задачи!
$200
10 баллов
5 лет назад
Firebase
Вроде все норм