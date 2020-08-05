alexeialexei

Алексей alexeialexei

 
40 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$850
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей

  • Настроить кампании и конверсии для моб. приложения

    Необходимо настроить рекламу в мобильном приложении и проинструктировать по интеграции со статистиками (Firebase/Analytics, Facebook SDK, может быть, еще что-то посоветуете установить). Особенности: - крайняя потребность исключить аудиторию школьников (генерит установки, но не оплаты, соответственно в автоматических ...

    Firebase
    Контекстная реклама1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработка кросс-платформенного приложения

    $850

    Этот заказ является продолжением предыдущего ([url=https://www.weblancer.net/projects/mobilynye-prilozheniya-28/razrabotat-prototip-kross-platformennogo-prilozheniya-1057040/]https://www.weblancer.net/projects/mobilynye-prilozheniya-28/razrabotat-prototip-kross-platformennogo-prilozheniya-1057040/[/url]). Цель — воссоздать  функционал приложения, текущий на момент размещения заказа (версия 1.16-1.20 Android) за этапы 2-4 и дополнить необходимыми изменениями (этап 5). Формулировки задач, в основном, совпадают с документацией, ...

    AndroidFigmaFirebase
    Мобильные приложения1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Разработать прототип кросс-платформенного приложения

    $170

    Опубликовано и функционирует (наше) [url=https://play.google.com/store/apps/details?id=app.habitalk]приложение[/url], созданное на Cordova. Глобальная задача — впоследствии воспроизвести его на Flutter, для Android и iOs. Предмет конкретно этого заказа — создание прототипа на Flutter с набором базовых функций, с целью пробного взаимодействия ...

    AndroidiOSFigmaFlutterCordova
    Мобильные приложения1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад
Отзывы фрилансеров
Ratiih
25 летРоссия
4 года в сервисе
Был
6 месяцев назад
$850
10 баллов
3 года назад
Разработка кросс-платформенного приложения
Отличный заказчик! Прекрасная коммуникация, четкие задачи, своевременная оплата! Продолжаю работать с Алексеем
Рекомендую исполнителя по всем параметрам, включая скорость и качество разработки, коммуникацию с коллегами. Среди прочих навыков, Вадим владеет давно забытым мастерством курения мануалов, в том числе на английском языке, — в результате любая проблема переставала быть проблемой. Также для фронтендера и мобильщика, как мне кажется, важно иметь хотя бы базовые представления о композиции и минимальное чувство художественного вкуса (когда речь идет, например, о визуальных эффектах) - с этим у Вадима тоже всё хорошо. Спасибо, надеемся на долгосрочное сотрудничество.
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Ratiih
25 летРоссия
4 года в сервисе
Был
6 месяцев назад
$170
10 баллов
3 года назад
Разработать прототип кросс-платформенного приложения
Отличный заказчик! Подробное ТЗ и ясная постановка задачи!
Пример компетентного и быстрого выполнения задания.
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