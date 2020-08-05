alexeialexei

Необходимо настроить рекламу в мобильном приложении и проинструктировать по интеграции со статистиками (Firebase/Analytics, Facebook SDK, может быть, еще что-то посоветуете установить). Особенности: - крайняя потребность исключить аудиторию школьников (генерит установки, но не оплаты, соответственно в автоматических ...
- Контекстная реклама1 заявкаЗакрыт3 года назад
- $850
Этот заказ является продолжением предыдущего ([url=https://www.weblancer.net/projects/mobilynye-prilozheniya-28/razrabotat-prototip-kross-platformennogo-prilozheniya-1057040/]https://www.weblancer.net/projects/mobilynye-prilozheniya-28/razrabotat-prototip-kross-platformennogo-prilozheniya-1057040/[/url]). Цель — воссоздать функционал приложения, текущий на момент размещения заказа (версия 1.16-1.20 Android) за этапы 2-4 и дополнить необходимыми изменениями (этап 5). Формулировки задач, в основном, совпадают с документацией, ...Мобильные приложения1 исполнительЗавершен3 года назад
- $170
Опубликовано и функционирует (наше) [url=https://play.google.com/store/apps/details?id=app.habitalk]приложение[/url], созданное на Cordova. Глобальная задача — впоследствии воспроизвести его на Flutter, для Android и iOs. Предмет конкретно этого заказа — создание прототипа на Flutter с набором базовых функций, с целью пробного взаимодействия ...Мобильные приложения1 исполнительЗавершен3 года назад