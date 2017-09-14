Создать дизайн упаковки для плёнок. По сути сам дизайн есть нарисованный. Логотип имеется. Желательно встретится обсудить. Портфолио обязательно. Чтобы понимать насколько близко мы видим графический мир Далее также будет много работы, для тех кто заинтересован. ...
Переводчик, копирайтер, пишу музыкальные тексты
Приветствую !Учился в Британской Международной школе в Москве с 5 лет. Все предметы были на английском языке, а преподаватели носители языка из Великобритании. Закончил Финансовую Академию при Правительстве РФ. Читаю, пишу и мыслю одинаково и свободно, как на английском, так и на русском языке. Врожденная грамотность, так как переписывал в детстве книги.Учился на курсах MADS - концептуальное мышление в рекламе. Открыт для переводов, копирайтинга. Также пишу тексты песен на заказ. Обращайтесь ! )
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- Дизайн продукции11 заявокЗакрыт6 лет назад