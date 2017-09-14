Переводчик, копирайтер, пишу музыкальные тексты

Приветствую !Учился в Британской Международной школе в Москве с 5 лет. Все предметы были на английском языке, а преподаватели носители языка из Великобритании. Закончил Финансовую Академию при Правительстве РФ. Читаю, пишу и мыслю одинаково и свободно, как на английском, так и на русском языке. Врожденная грамотность, так как переписывал в детстве книги.Учился на курсах MADS - концептуальное мышление в рекламе. Открыт для переводов, копирайтинга. Также пишу тексты песен на заказ. Обращайтесь ! )